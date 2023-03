Europa League, Roma-Real Sociedad 2-0. Primo round ai giallorossi: El Shaarawy e Kumbulla decidono la sfida

Pagine Romaniste (F.Sereni) – Imporre la legge dell’Olimpico nel 2023. È questa la missione della Roma in Europa League: proseguire sulla scia del nuovo anno imposta nel territorio amico, con questa tifoseria e con la stessa grinta mostrata col Salisburgo. La squadra giallorossa nell’andata degli ottavi di finale ha pescato la Real Sociedad del tecnico spagnolo Imanol Alguacil. La squadra basca è la quarta forza de La Liga proprio come i giallorossi, ma non è in un buon momento di forma: los Txuri-urdin (i Biancoblu), come sonno chiamati, vengono da due pareggi (di cui l’ultimo col Cadice) ed una sconfitta con il Valencia in campionato. Ultima vittoria datata 13 febbraio contro l’Espanyol. Nonostante questo La Real è ricoperta di giocatori forti, da David Silva a Oyarzabal fino a Sorloth, che ha una identità forte e un bel gioco.

I baschi però si troveranno di fronte la marea giallorossa che accompagna la Roma costantemente da tutta la stagione: l’ennesimo sold out trascinerà la squadra verso un risultato che possa aiutare in vista del ritorno a San Sebastian. La Roma è reduce dalla convincente vittoria in campionato con la Juventus decisa grazie al bolide di Mancini. Risultato che ha determinato il quarto posto in classifica per la squadra. Ma in Europa la musica è ben diversa e Mourinho lo sa. Per questo, tolta la squalifica di Ibanez, il tecnico opterà per la formazione base. Rui Patricio a difendere la porta (ottima la prova coi bianconeri, decisivo in almeno tre interventi), con Mancini, Smalling e il debutto di Diego Llorente in difesa. Zalewski potrebbe riposare per far spazio a Karsdorp. Il centrocampo non si tocca: Matic-Cristante (che è squalificato col Sassuolo) opereranno sulla mediana. Spinazzola al momento intoccabile.

Davanti pronto al ritorno dal 1′ Tammy Abraham: tolta definitivamente la maschera l’inglese è entrato nel secondo tempo in campionato, ma è voglioso di riprendersi la maglia da titolare. Dybala e Pellegrini sono sempre in campo, se in condizione.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (46′ Kumbulla); Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy (60′ Spinazzola); Dybala (86′ Bove), Pellegrini (60′ Wijnaldum); Abraham (60′ Belotti).

A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Celik, Zalewski, Camara, Volpato.

Allenatore: Mourinho.

Diffidati: Spinazzola.

Squalificati: Ibanez.

Indisponibili: Darboe, Solbakken.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel (82′ Sola), Zubeldia, Le Normand, D. Rico; Merino, Zubimendi, Illaramendi (74′ Mendez); David Silva (82′ Turrientes); Kubo (74′ Cho), Sorloth (67′ Oyarzabal).

A disposizione: Zubiaurre, Barrenetxea, Carlos Fernandez, Munoz, Navarro, Pacheco.

Allenatore: Alguacil

Diffidati: Méndez

Indisponibili: Elustondo, Sadiq

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera) Assistenti: Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (Svizzera)

Quarto uomo: Lukas Fähndrich (Svizzera)

VAR: Fedayi San (Svizzera)

AVAR: Lionel Tschudi (Svizzera)

Marcatori: 13′ El Shaarawy, 85′ Kumbulla.

Ammoniti: 68′ Illaramendi, 70′ Zubeldia, 80′ Gorosabel, 85′ Zubimendi, 93′ Matic.

Espulsi: -.

Note: 6′ recupero (ST)

Stadio: Olimpico di Roma

Data e orario: 9 marzo ore 18.45

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn

Cronaca

90’+6′ – Finisce qui! La Roma vince 2-0 all’Olimpico.

88′ – Ci prova il terzino Sola dalla distanza. Palla in curva.

86′- GOOOOL! Dybala batte dalla bandierina, trova Kumbulla che insacca alle spalle di Remiro.

85′- Cavalcata sulla fascia di Karsdorp che offre a Cristante. Il centrocampista calcia ma trova deviazone. Angolo per la Roma.

81′ – Merino si dovra il gol da due passi.

80′ – Gorosabel ferma Spinazzola in ripartenza. Giallo per il terzino.

76′ – Matic fa un dribbling vicino alla bandierina e offre un assist al bacio per Karsdorp. Il terzino olandese invece di calciare, controlla il pallone e ritenta un cross. Palla alla Real.

74′ – Ancora Zubeldia a commettere fallo su Belotti, ancora una punzione conquistata dal Gallo.

70′ – Ammonito Zubeldia per un brutto fallo da dietro su Belotti.

68′ – Kumbulla salva una palla filtrante in area pericolosa. Illarmanendi colpisce l’albanese nel rilancio, giallo per il capitano basco.

66′ – Belotti! Palla fantastica di Mancini per il Gallo che tenta il tiro. Palla di pochissimo alta.

62′ – Fallo ingenuo di Karsdorp su Illaramendi. Punizione per i spagnoli.

60′ – Triplo cambio: fuori El Shaarawy, Pellegrini e Abraham. Dentro Spinazzola, Wijnaldum e Belotti.

58′ – Pellegrini a terra per uno scontro di testa con un difensore.

55′ – Rico! Ci prova il terzino sinistro da fuori, palla in angolo. Che spavento per la Roma.

53′ – Cross di Sergio Rico dalla sinistra, respinge Pellegrini ben piazzato sulla lunetta.

51′ – Ottimo intervento difensivo di Pellegrini che in scivolata ferma David Silva. Sul rimpallo lo spagnolo colpisce di mano, punizione giallorossa.

48′ – Matic sbriglia una situaizone scomoda poco fuori area. Una diga il centrocampista serbo.

46′ – Inizia la ripresa!

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero. Roma avanti con il gol di El Shaarawy.

44′ – Lancio di Llorente per El Shaarawy involato in porta, Remiro salva in angolo. L’arbitro Sharer poi segnala il fuorigioco.

41′ – Regalo di Remiro che tarda il rinvio, Abraham gli ruba il pallone con una scivolata, palla che arriva su Dybala che di testa non trova la porta.

38′ – Gorosabel cattura un cross in area e prova il tiro. El Shaarawy mura, palla in angolo.

36′ – Sorloth trattiene e atterra un giocatore giallorosso. Scharer non può far altro che fischiare. Punizione. Roma cercherà di portare il pallone verso la porta avversaria.

32′ – Pellegrini fermato in ripartenza da Illaramendi.

31′ – Occasione Roma! Dybala sposta la palla e offre l’assist a Pellegrini che, in spaccata, non trova la porta.

30′ – Pellegrini batte una punizione, Cristante svetta. Blocca Remiro

27′ – Real Sociedad vicina al pari. Cross di Kubo da destra Smalling devia in maniera rocambolesca, per poco non commette autogol. Sospiro di sollievo per la Roma.

26′ – Ci prova da fuori Zubeldia su cross di Gorosabel. Palla alta.

25′ – Cristante ferma Kubo in ripartenza. Punizione per i baschi.

24′ – Le Normand atterra Dybala. Punizione per la Roma vicino la bandierina.

22′ – La difesa giallorossa spazza la palla in area conseguente al cross da calcio d’angolo.

21′ – Occasione per Kubo. L’attaccante dela Real Sociead super in velocità Pellegrini entra in area e tenta il tiro. Pallone che colpisce Rui Patricio e il palo. Calcio d’angolo.

14′ – Concessa una punzione da 30 metri alla Real Sociedad per un fallo di Cristante. Illaramendi tenta da fermo, Rui Patricio la blocca.

12′ – ROMA IN VANTAGGIO! Dybala conduce, serve Abraham che mette un assist al bacio per El Shaarawy. Il Faraone da due passi la mette dentro con un bel gesto tecnico.

11′ – Chance da calcio da fermo per la Real Sociedad. Rui Patricio blocca agevolmente.

6′ – Buon pallone in area di El Shaarawy per Abraham in area di rigore, l’inglese non riesce a controllare.

2′ – Prima occasione sprecata per la Roma: lancio a memoria di Matic per Pellegrini che mette in mezzo. Raccoglie Karsdorp che serve Cristante. Il centrocampista sfuma l’occasione.

1′ – Si parte all’Olimpico!