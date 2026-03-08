Europa League, Roma-Bologna: via libera alla vendita dei biglietti per gli ospiti

Negli ultimi giorni si è parlato della vendita dei biglietti per il doppio confronto di Europa League tra Roma e Bologna.

La questione riguarda soprattutto le limitazioni imposte ai tifosi giallorossi per la sfida di andata al Dall’Ara, già interessati da restrizioni legate alla residenza per alcune gare di campionato. Si è parlato, specie sponda giallorossa, di un possibile divieto analogo per i tifosi del Bologna per la partita di ritorno, per salvaguardare l’equità della competizione sportiva.

Per quanto riguarda i sostenitori rossoblù, invece, è arrivato il via libera da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. L’organismo ha autorizzato la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello Stadio Olimpico consentendo così ai tifosi del Bologna di assistere alla partita. La vendita dei biglietti inizierà domani, lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 16. I posti disponibili saranno quelli del settore distinti nord-ovest, con un prezzo fissato a 35 euro. Per poter acquistare il biglietto sarà però necessario possedere la Fidelity Card del Bologna FC. Inoltre, anche gli Under 14 dovranno essere in possesso della Fidelity Card e i tagliandi potranno essere acquistati soltanto online tramite il circuito Vivaticket.