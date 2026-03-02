Si avvicina un appuntamento europeo importante per la Roma, che si prepara a vivere una notte di grande atmosfera allo Stadio Olimpico. In vista della sfida di ritorno di Europa League contro il Bologna, cresce l’attesa tra i tifosi giallorossi, pronti a sostenere la squadra in un match che si preannuncia decisivo.
Come comunicato dalla stessa Roma attraverso i propri canali ufficiali, è iniziata la fase di vendita libera dei biglietti per la gara in programma il 19 marzo alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. Si tratta del secondo step della commercializzazione dei tagliandi, successivo alla finestra riservata in via prioritaria agli abbonati Coppe, conclusasi nei giorni scorsi.
Da questo momento, dunque, anche i tifosi non in possesso di abbonamento possono acquistare i posti ancora disponibili. L’acquisto dei biglietti è possibile tramite la sezione dedicata alla biglietteria sul sito ufficiale del club, con la consueta modalità online. L’obiettivo è quello di garantire una cornice di pubblico all’altezza di una serata europea che si annuncia carica di significato.