Il percorso verso la fase a gironi di Europa League si arricchisce di nuove pretendenti, provenienti dalle qualificazioni di Champions League. Il torneo europeo che vedrà protagonista anche la Roma potrebbe includere alcune squadre abituate che non hanno passato il turno preliminare.

Celtic, Stella Rossa e Sturm Graz sono state eliminate dai preliminari di Champions League e retrocedono così in Europa League. Il club scozzese è stato estromesso dal Kairat Almaty, i serbi della Stella Rossa hanno ceduto al Pafos, mentre gli austriaci sono stati eliminati dal Bodo Glimt. Queste tre formazioni, ora inserite nella seconda competizione UEFA per club, potrebbero dunque incrociare il cammino dei giallorossi.

Il sorteggio della fase a gironi si terrà il 29 agosto a Nyon, alle ore 13: in quella occasione la Roma conoscerà le proprie avversarie in vista della nuova edizione dell’Europa League, che scatterà a settembre.