Dopo il passo falso in campionato contro il Milan, la Roma è pronta a voltare pagina in Europa League. La squadra di Gasperini tornerà in campo giovedì alle 21 a Glasgow, dove affronterà i Rangers nella quarta giornata della fase a gironi. Una partita importante per i giallorossi, chiamati a reagire e a consolidare la propria posizione nel girone.

La Roma si presenta alla sfida con 3 punti in classifica, mentre i Rangers chiudono il gruppo ancora fermi a quota zero. Gasperini potrebbe optare per un leggero turnover, ma senza rinunciare ai suoi uomini chiave.

La partita Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati. Calcio d’inizio alle 21, con l’obiettivo chiaro per la Roma: tornare a vincere in Europa e rilanciare la corsa qualificazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Rangers (4-3-3): Butland; Meghoma, Djiga, Souttar, Tavernier; Raskin, Rothwell, Aasgaard; Gassama, Chermiti, Antman.

Allenatore: Röhl

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Dybala, Ferguson, Angeliño