ULTIM'ORA
Serie A, L’Udinese sbanca al Marassi: 0-2 contro il Genoa di De Rossi Calciomercato Roma, retroscena Rowe: quest’estate Massara aveva l’accordo con il giocatore Europa League, quanto incassa la Roma dopo l’uscita agli ottavi Serie A, la decide McTominay: 0-1 per il Napoli in casa del Cagliari Ashley Cole: “De Rossi? Sapevo sarebbe riuscito a diventare allenatore” Roma, il rush finale verso la Champions che manca da 7 anni Roma, Soulé punta il rientro in gruppo e alla convocazione dopo la sosta Trigoria, stop per Koné: lesione muscolare e tempi di recupero Serie A, ufficiali date e orari: Roma in campo anche di venerdì Italia Under 21, le scelte di Baldini: presente anche Venturino
EUROPA LEAGUE

Europa League, quanto incassa la Roma dopo l’uscita agli ottavi

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Europa League, quanto incassa la Roma dopo l’uscita agli ottavi

La Roma saluta l’Europa League per mano del Bologna e dice addio alla competizione agli ottavi di finale. Un epilogo difficile da digerire che pesa anche sulle casse. I

Come scrive Calcio & Finanza, la Roma ha salutato l’Europa League con un incasso che sfiora i 22 milioni di euro. Una cifra più alta rispetto allo scorso anno, quando i giallorossi, che si fermarono sempre agli ottavi di finale ma contro l’Athletic Club, chiusero con 20,5 milioni di euro. Il pilastro “value”, che abbiamo imparato a conoscere nella stagione passata, è una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.

E se la Roma avesse passato il turno? I quarti valgono altri 2,5 milioni, mentre le semifinale sono intorno ai 4,2 milioni. Ecco poi la finale, pagata 7. E poi, ovviamente, alzare la coppa, che porta nelle casse anche 6 milioni. Insomma, per un totale, unito al nuovo pilastro “value” – cioè la miscela esplosiva tra market pool e ranking -, di quasi 25 milioni di euro.

#asr #asroma #Europa League #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180167 articoli

ARTICOLI CORRELATI