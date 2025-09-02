La Roma ha presentato alla UEFA la lista dei calciatori per la prima fase dell’Europa League.
I giallorossi faranno il loro esordio nella competizione il 24 settembre alle 21:00 contro il Nizza in Francia.
Ecco la lista A:
- 2 RENSCH Devyne Fabian
- 3 ESMORIS TASENDE Jose Angel “Angelino”
- 4 CRISTANTE Bryan
- 5 N’DICKA Obite Evan
- 7 PELLEGRINI Lorenzo
- 8 EL AYNAOUI Neil Yoni
- 9 DOVBYK Artem
- 11 FERGUSON Evan
- 12 TSIMIKAS Kostantinos
- 17 KONE Emmanuel
- 18 SOULE Matias
- 19 CELIK Mehmet Zeki
- 21 DYBALA Paulo Exequiel
- 22 HERMOSO CANSECO Mario
- 23 MANCINI Gianluca
- 24 ZIOLKOWSKI Jan
- 31 BAILEY Leon Patrick
- 43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
- 87 GHILARDI Daniele
- 92 EL SHAARAWY Stephan
- 95 GOLLINI Pierluigi
- 99 SVILAR Mile
asroma. com
Rimane quindi escluso Baldanzi, anche vista l’abbondanza di giocatori nel suo ruolo. Pisilli invece è stato inserito nella lista B, poiché prodotto del settore giovanile e under 21.