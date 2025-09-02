La Roma ha presentato alla UEFA la lista dei calciatori per la prima fase dell’Europa League.

I giallorossi faranno il loro esordio nella competizione il 24 settembre alle 21:00 contro il Nizza in Francia.

Ecco la lista A:

  • 2   RENSCH Devyne Fabian
  • 3   ESMORIS TASENDE Jose Angel “Angelino”
  • 4   CRISTANTE Bryan
  • 5   N’DICKA Obite Evan
  • 7   PELLEGRINI Lorenzo
  • 8   EL AYNAOUI Neil Yoni
  • 9   DOVBYK Artem
  • 11  FERGUSON Evan
  • 12  TSIMIKAS Kostantinos
  • 17  KONE Emmanuel
  • 18  SOULE Matias
  • 19  CELIK Mehmet Zeki
  • 21  DYBALA Paulo Exequiel
  • 22  HERMOSO CANSECO Mario
  • 23  MANCINI Gianluca
  • 24  ZIOLKOWSKI Jan
  • 31  BAILEY Leon Patrick
  • 43  VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
  • 87  GHILARDI Daniele
  • 92  EL SHAARAWY Stephan
  • 95  GOLLINI Pierluigi
  • 99  SVILAR Mile

Rimane quindi escluso Baldanzi, anche vista l’abbondanza di giocatori nel suo ruolo. Pisilli invece è stato inserito nella lista B, poiché prodotto del settore giovanile e under 21.

