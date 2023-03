Europa League, non solo la Roma: accedono ai quarti anche United, Juventus e Feyenoord. Ecco tutte le squadre qualificate

La Roma accede ai quarti di finale di Europa League. Nel ritorno degli ottavi contro la Real Sociedad, i giallorossi proteggono eroicamente il vantaggio dell’andata (2-0). Insieme alla squadra di Mourinho, passa anche l’altra italiana della competizione.

La Juventus vince contro il Friburgo: 1-0 all’andata e stesso risultato oggi al ritorno. Ininfluente il ko per 1-0 del Siviglia in casa del Fenerbahce dopo la vittoria (2-0 dell’andata. Il Feyenoord strapazza lo Shakhtar: rombante 7-1 in Ucraina – presente sugli spalti anche l’ex allenatore della Roma Fonseca – dopo il pareggio (1-1) della scorsa settimana.

Archiviata già con il poker (4-1) dell’Old Trafford, lo United supera il Real Betis, presente nel girone della Roma. Il Bayern Leverkusen supera il Ferencvaros. Dopo il pirotecnico pareggio (3-3) del primo round, l’Union Saint-Gilloise trionfa 3-0 in casa contro l’Union Berlino. Lo Sporting Lisbona, invece, sorprende ed elimina ai rigori l’Arsenal, prima in Premier League, in casa loro, dopo il doppio pareggio per 2-2 in portogallo e 1-1 in Inghilterra.