Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Cusano News 7”. Tra gli argomenti trattati anche gli imminenti sorteggi di Europa League. Queste le sue parole:

“Il livello dell’Europa League si è alzato molto rispetto alle ultime edizioni, in questi playoff ci sono formazioni di grande caratura, Roma e Sporting Lisbona su tutte. Ecco perché la squadra di Mourinho è da evitare, ha esperienza internazionale con giocatori di livello e poi sulla gara singola è molto pericolosa. Considerando anche il periodo dell’anno in cui andremo a giocare sarebbe molto difficile affrontare la Roma che è nel pieno dei giri. mentre noi. dopo la pausa invernale, saremo alla prima partita ufficiale, quindi non avremo il ritmo nelle gambe”.