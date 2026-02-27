Il sorteggio di Europa League ha messo di fronte Roma e Bologna in un incrocio tutto italiano che promette equilibrio e spettacolo. Un accoppiamento affascinante sul piano tecnico, ma che porta con sé anche riflessioni più ampie sul percorso delle squadre italiane in Europa.

Come riportato da Sky Sport, dopo l’esito dell’urna di Nyon è intervenuto il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara. Ecco le sue dichiarazioni:

Di Vaio ha detto che non voleva il derby europeo, anche per una questione di motivazione. Come se cambiasse un ottavo di finale contro una squadra europea o contro una italiana.

“Effettivamente la competizione europea potrebbe perdere un po’ di fascino, ma sappiamo che sarà comunque una bella partita. Più che altro sarà un problema per il ranking, questo sì, perché questo non favorisce l’Italia”.

Una sfida tra due squadre in crescita, forse nel loro miglior stato possibile al momento.

“Sì saranno due bellissime partite, il Bologna è forte e ora sta anche tornando sui livelli più alti. Siamo contenti di giocarle sarà un bello spettacolo”.

Su Malen.

“È un giocatore che ha avuto subito un impatto positivo, ma devo dire che anche il Bologna ha giocatori di valore e dovremo stare attenti”.