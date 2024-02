Europa League, Lukaku nel suo regno: un gol ogni 100 minuti

Corriere della Sera (M. Perrone) – Due soli gol, contro Verona e Cremonese, nelle ultime 9 partite tra campionato e Coppa Italia. Ma 20 reti nelle 17 partite più recenti disputate in Europa League con 3 squadre diverse (Everton, Inter, Roma) restando a secco solo una volta, il 9 novembre scorso a Praga, dove i giallorossi hanno subito l’unica sconfitta nel girone, quella che li ha relegati al secondo posto e ai playoff. Il miglior Lukaku, lo dicono le cifre, è quello visto in Europa: 5 reti, una ogni 100 minuti scarsi. Giovedì, in casa del Feyenoord, proverà a dimenticare il 3-3 divorato contro l’Inter e a salire sul podio storico dell’Europa League dove, preliminari esclusi, solo 3 giocatori hanno segnato più di lui: Radamel Falcao, Aubameyang e Aduriz.