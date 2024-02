Europa League, la Roma in partenza per Rotterdam – VIDEO

La Roma è appena partita per Rotterdam, come mostrato da un video apparso sul profilo Twitter ufficiale. I giallorossi quindi entrano a tutti gli effetti nel clima partita. Domani infatti alle 18:45, ci sarà la delicata sfida contro il Feyenoord.

Alle 18:30 di oggi come di consueto ci saranno le conferenze stampa di De Rossi e di un giocatore, Svilar in questa occasione, che seguiremo live.