Allo Stadium va in scena l’altra semifinale di Europa League ad affrontarsi sono la Juventus ed il Siviglia. Una partita che sopratutto per gli spagnoli conta molto visto che in campionato non stano andando benissimo. I bianconeri cercano la prima finale dell’Allegri bis. Al 26′ però è il Siviglia a portarsi in vantaggio grazie ad En-Nesyri che apre le marcature. La Juve si salva grazie a Gatti sul finale, il difensore azzurro inchioda il match sull’1-1.