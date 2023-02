Europa League, in vendita da oggi pomeriggio i biglietti per Roma-Real Sociedad

La Roma pesca la Real Sociedad. Match di fuoco per i giallorossi negli ottavi di Europa League. L’andata sarà in casa giovedì 9 marzo, mentre la gara di ritorno è in calendario il 16 marzo (orari da confermare). I giallorossi non ha mai incrociato la Real Sociedad in competizioni ufficiali. La società di San Sebastian sarà però la nona spagnola diversa affrontata dai giallorossi nella propria storia. Il bilancio complessivo è di 13 vittorie, 6 pareggi e 22 sconfitte. I biglietti saranno in vendita da venerdì 24 febbraio sul sito ufficiale della Roma.

