La Roma giovedì alle 21:00 scenderà in campo contro l’Elfsborg, per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi effettueranno la rifinitura a Trigoria, alle ore 12:00, successivamente partirà per la Svezia. Juric parlerà in conferenza stampa alle 19:30, alla Boras Arena, dove si giocherà la sera successiva.