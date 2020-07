Europa League, il piano della Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Ecco il piano per l’Europa League. La Roma prepara la trasferta in Germania per il primo impegno della competizione europea. La partita da recuperare con il Siviglia è prevista il 6 agosto a Duisburg. La partenza è programmata per il giorno prima. Il programma è ancora suscettibile di variazioni e la Roma aspetta di sapere se potrà avere un giorno di riposo in più. L’ultima partita di campionato infatti è in programma domenica 2 agosto a Torino contro la Juventus e potrebbe essere anticipata di un giorno, nel caso in cui la squadra di Sarri dovesse diventare campione d’Italia in anticipo. La squadra giallorossa rientrerà poi dalla Germania in caso di successo contro il Siviglia. Ma si attendono le disposizioni dell’Uefa, che vorrebbe che tutte le squadre impegnate dai quarti in poi restassero in ritiro. Indicherà la sede la Roma dovrà organizzare la trasferta e trovare la sistemazione logistica.