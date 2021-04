Europa League, il Manchester United batte il Burnley per 3-1 in Premier League

La prossima avversaria della Roma in Europa League continua a vincere. Il Manchester United continua la sua marcia verso il piazzamento alla prossima Champions League conquistando tre punti fondamentali in campionato. La gara si sblocca al 48′ con Greenwood su assist di Rashford. Dopo pochi minuti Tarkowski trova il pareggio per il Barnley. Il gol decisivo è ancora di Greenwood all’84’ e Cavani, quasi all’ultimo respiro, chiude la gara. Lo United rinsalda così il secondo posto in classifica a quota 66 punti