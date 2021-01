Europa League, il Braga perde 2-0 in casa del Pacos Ferreira

Lo Sporting Braga perde 2-0 in casa del Pacos Ferreira nella quattordicesima giornata di Primeira Liga. I prossimi avversari della Roma in Europa League per i sedicesimi di finale della competizione (andata il 18 febbraio in Portogallo, ritorno il 25 febbraio nella Capitale) rimangono fermi al quarto posto in classifica, a cinque punti dal Benfica, attualmente terzo, e con soli due punti di vantaggio sullo stesso Pacos Ferreira, che ha conquistato i tre punti grazie alle reti di Costa (57′) e Ferreira (76′).