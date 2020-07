Europa League: i tormenti di Fonseca

La Repubblica (F.Ferrazza) – Una doppia trasferta per chiudere i conti per il quinto posto e poi l’Europa League. La coppa, però, è già nella testa del tecnico, così come in quella di giocatori e dirigenti. Pochi giorni per la lista UEFA e per inserire Smalling. Il Manchester United continua a chiedere 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da Trigoria. Il difensore ha pubblicamente espresso il suo gradimento alla nuova maglia, lanciando un piccolissimo messaggio in chiave prossima stagione. Fonseca, comunque, sta facendo già dei ragionamenti legati alla possibile assenza del ragazzo potendo contare su Ibanez che ieri è tornato in gruppo. C’è anche la questione Pellegrini che ha riportato la frattura del setto nasale ricomposta nella giornata di ieri. Sette giorni di riposo prescritti che mettono in ansia giocatore e allenatore. Pellegrini tornerà a disposizione a ridosso della partita contro il Siviglia ed è intenzionato ad esserci a tutti i costi indossando una mascherina protettiva. Intanto Zaniolo domani sera potrebbe partire titolare.