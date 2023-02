Europa League, i risultati dei play off: Arsenal, Betis e Feyenoord pericoli per la Roma

Oltre alla Roma, che ribalta l’1-0 dell’andata e vince 2-0 in casa con il Salisburgo, si sono giocati anche gli altri Play Off. Il Manchester United elimina il Barcellona, nel big match di questo turno, con un punteggio totale di 4-3. La Juventus passeggia a Rennes: 4-1 totale, oggi vittoria in terra francese con la tripletta di Di Maria.

Passano anche Sporting Lisbona (1-0 e 0-4 contro i danesi del Midtyjlland) il Bayer Leverkusen supera il Monaco ai rigori. Superano il turno anche il Siviglia: nonostante la sconfitta per 2-0, è sufficiente il 3-0 dell’andata e lo Union Berlino (che elimina l’Ajax) rivelazione della Bundesliga. Lo Shakhtar vince ai rigori contro il Rennes.