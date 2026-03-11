Alla vigilia del match di Europa League contro il Bologna la Roma tramite i suoi canali social ufficiali ha diramato la lista convocati di Gasperini.
Dopo la fine della rifinitura pomeridiana di oggi, il tecnico giallorosso ha deciso il gruppo che domani affronterà il Bologna al Dall’Ara. Fra i convocati è tornato Mario Hermoso, recuperato per la gara europea. Assente Soulé.
La lista completa:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza