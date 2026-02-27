Il derby italiano in Europa League continua a far discutere anche fuori dal campo. Dopo le parole provenienti da Trigoria, arrivano ora le considerazioni in casa Bologna, dove il sorteggio contro la Roma è stato accolto con rispetto ma senza particolare entusiasmo.

Come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha commentato così l’accoppiamento agli ottavi di UEFA Europa League contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

Ce la godremo questa doppia sfida.

“Noi un po’ meno. La Roma è una grandissima squadra e poi c’è un po’ meno di sapore europeo. Da calciatore io ho fatto una finale con la Juventus, avremmo preferito evitarla per tanti motivi, anche quello emotivo. La prepareremo bene, sarebbe stata una grande sfida anche col Friburgo. Vedremo cosa succederà“.

Il Bologna è in crescita.

“Ci stiamo riprendendo dopo un periodo complicato soprattutto dal punto di vista dei risultati. Teniamo all’Europa League, sappiamo che ci può dare una spinta, fino a quei abbiamo fatto una buonissima competizione, con le ultime contro il Brann interpretate molto bene. Ora affronteremo una delle migliori in Italia, che ha entusiasmo e che ha trovato l’attaccante che mancava. Detto questo sappiamo che siamo una squadra difficile da affrontare anche noi“.