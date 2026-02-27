L’urna di Nyon regala un incrocio tutto italiano in Europa League. Non una sfida qualunque, ma un vero e proprio derby tricolore che promette equilibrio e tensione, con in palio un posto nei quarti di finale della competizione.

Secondo quanto emerso dal sorteggio degli ottavi di UEFA Europa League, la Roma affronterà il Bologna in un doppio confronto ad alta intensità. La squadra allenata da Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento dopo aver eliminato il Brann, superando la concorrenza del Genk (poi pescato dal Friburgo) nella corsa all’incrocio con i giallorossi. In campionato, nella gara d’esordio stagionale all’Olimpico, era stata la Roma a imporsi grazie al gol decisivo di Wesley.

Il calendario è già definito: l’andata si giocherà al Dall’Ara il 12 marzo, mentre il ritorno è in programma giovedì 19 marzo allo Stadio Olimpico. Due sfide che metteranno di fronte ambizioni europee e certezze consolidate, in un confronto che vale molto più di un semplice passaggio del turno.