Europa League, colpo di scena nei regolamenti UEFA: arriva il jolly medico

Svolta epocale nelle coppe europee. La notizia, rilanciata da Beinsports.com, arriva direttamente da Tirana, dove ieri il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un cambiamento che farà discutere.

Da questa stagione i club avranno un’arma in più: potranno sostituire un giocatore in lista in caso di infortunio grave o malattia di lunga durata. Una rivoluzione.

Fino a ieri le regole erano inflessibili. La lista da 25 per Champions, Europa e Conference andava consegnata a inizio stagione e restava bloccata fino alla fine dei gironi. Niente aggiustamenti, anche di fronte a stop pesanti. Solo dagli ottavi, con l’inizio delle fasi a eliminazione diretta, era possibile aggiornare l’elenco.

Adesso lo scenario cambia: il jolly medico entra ufficialmente in gioco.