Europa League, Bologna-Roma: verso la chiusura del settore ospiti al Dall’Ara

Si avvicina l’andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma, ma oltre al campo tiene banco anche il tema sicurezza. L’organizzazione dell’evento rischia di incidere in modo significativo sulla presenza dei tifosi giallorossi al Dall’Ara.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, in vista della sfida di UEFA Europa League tra Bologna e Roma del 12 marzo, il settore ospiti potrebbe restare chiuso ai residenti nella provincia di Roma. Alla base della decisione ci sarebbe il divieto di trasferte disposto dal Viminale per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina. Un provvedimento che, salvo sorprese, impedirà ai sostenitori giallorossi di seguire la squadra nella trasferta emiliana.

A rendere ancora più delicata la gestione dell’ordine pubblico c’è la concomitanza, sempre il 12 marzo alle 20:30, della sfida di Eurolega tra la Virtus Bologna e il Partizan Belgrado, con alta attenzione dopo i precedenti scontri tra tifosi romanisti e quelli della Stella Rossa. Un intreccio che impone massima prudenza e che potrebbe portare alla chiusura definitiva del settore ospiti.