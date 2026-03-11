Europa League, Bologna-Roma: Italiano ritrova Heggem e Miranda tra i convocati

Il conto alla rovescia è iniziato: Bologna e Roma si preparano alla sfida europea che aprirà il doppio confronto degli ottavi di finale di Europa League. Una gara molto attesa al Dall’Ara, con i rossoblù pronti a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.



Il tecnico Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati del Bologna per la sfida contro la Roma. Buone notizie per l’allenatore rossoblù, che recupera sia Heggem sia Miranda, entrambi regolarmente a disposizione per la gara d’andata degli ottavi di Europa League. Ecco la lista completa:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.