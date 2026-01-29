Brutte notizie per la Roma alla vigilia della trasferta europea. Paulo Dybala non sarà a disposizione per la sfida di questa sera contro il Panathinaikos e non siederà nemmeno in panchina. Un’assenza pesante per la squadra di Gasperini, già alle prese con diverse difficoltà nel reparto offensivo. L’argentino arrivava da un momento particolarmente positivo, fatto di prestazioni convincenti, colpi di classe e una continuità fisica che aveva finalmente messo a tacere molte critiche. Nel finale dell’ultima gara contro il Milan, però, la Joya ha avvertito un lieve fastidio al ginocchio che ha spinto lo staff medico a fermarlo in via precauzionale.

Ad Atene, dunque, la Roma dovrà reinventarsi in avanti, cercando soluzioni alternative per superare l’ostacolo greco e tornare a casa con un risultato positivo, nonostante l’emergenza.