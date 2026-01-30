Il sorteggio di Nyon ha delineato il cammino europeo della Roma, che osserva con attenzione l’esito dei playoff di Europa League. Grazie all’ottavo posto conquistato nel girone, i giallorossi di Gasperini hanno saltato il turno di febbraio, ma il tabellone ha già tracciato un possibile “derby” italiano: se il Bologna dovesse superare i norvegesi del Brann (sfida in programma il 19 e 26 febbraio), la Roma o il Friburgo diventerebbero le sue sfidanti designati per gli ottavi di finale.

Tutto dipenderà dall’urna del prossimo 27 febbraio, quando il sorteggio ufficiale stabilirà quale dei due percorsi porterà all’incrocio con i giallorossi. Per la Roma si prospetta dunque un’attesa vigile: da un lato la suggestione di un “Euroderby” tutto italiano contro il Bologna di Italiano, se dovesse superare il Brann. Dall’altro la possibile sfida internazionale contro i belgi del Genk o le insidie della trasferta croata a Zagabria. Le date degli ottavi sono già fissate: andata il 12 marzo e ritorno all’Olimpico il 19 marzo.