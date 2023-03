Europa League, 700 i tagliandi disponibili per il match tra Real Sociedad e Roma

Il match di Europa tra Real Sociedad e Roma si avvicina. La passione dei tifosi giallorossi è senza confini, tramite un comunicato la società spagnola informa che i tagliandi rimasti disponibili sono solo 700. Di seguito la nota ufficiale:



“La Reale Arena si prepara a un’altra notte magica. La dinamica dei risultati viene messa da parte in giornate come questa. È il momento di fare appello all’eroismo – e al talento dei nostri giocatori – per essere protagonisti di quella che sarebbe senza dubbio una delle più grandi imprese nella breve storia del nostro nuovo stadio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi partite e a celebri rimonte. Ma quello che accadrà giovedì sera potrebbe essere scritto a caratteri d’oro: ve lo perderete?

Come ha detto il nostro allenatore ieri a Maiorca, è la serata ideale per essere tutti presenti. La squadra ha bisogno del nostro calore per ribaltare un risultato negativo, ma che può essere superato. Un grande club europeo, un allenatore e una squadra di grande caratura, una notte di eliminazione diretta… una sfida all’altezza di ciò che vogliamo quando lottiamo ogni fine settimana per tornare a viaggiare per il continente anno dopo anno”.

Circa 700 biglietti rimasti in vendita

“Anche la risposta della biglietteria si sta rivelando positiva. Sono rimasti solo circa 700 posti in tribuna per il big match. La vendita online dei biglietti è ancora attiva e, nel caso in cui ne rimanga qualcuno per giovedì, la biglietteria dello stadio sarà aperta dalle 19.00”.

realsociedad.eus