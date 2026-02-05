Passi avanti sul fronte infrastrutturale in vista di Euro 2032, con novità che riguardano anche il progetto del nuovo stadio della Roma. Un tema che procede spesso lontano dai riflettori, ma che resta centrale per il futuro del calcio italiano e della Capitale.

Secondo quanto riportato da Radio Romanista, nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi oggi alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri Piantedosi e Salvini, è stata approvata la nomina di Massimo Sessa come commissario straordinario per l’Europeo 2032. Il decreto ministeriale rende la nomina immediatamente operativa.

Tra gli impianti inseriti nella lista dei candidabili per ospitare la competizione figura anche il nuovo Stadio della Roma, segnale di come il progetto giallorosso venga considerato strategico in ottica internazionale. Un riconoscimento importante che potrebbe rappresentare un ulteriore impulso all’iter amministrativo e realizzativo del futuro impianto.