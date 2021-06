Il tricolore sulla facciata del Campidoglio in vista di Euro 2020 – FOTO

Al via UEFA Euro 2020: un videomapping in Piazza del Campidoglio per raccontare 60 anni di tifo per gli Azzurri Roma. “Insieme sempre, una storia d’amore e di Europei” è il titolo dell’omaggio ad UEFA EURO 2020, affidato alla storia di un tifoso che, attraverso suggestivi ricordi, ripercorre i momenti più importanti degli Europei e racconta come è cambiata la nostra società negli ultimi 60 anni. E’ stato il tema della proiezione sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio, che è andato in scena giovedì 10 giugno alle ore 21.30, con la partecipazione della Sindaca Virginia Raggi, del Commissario Straordinario di EURO 2020, Daniele Frongia, e del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. I cittadini hanno potuto così assistere a uno spettacolo di luci e suoni, con performance musicali dal vivo, che riannoderà i fili della storia dell’Italia agli Europei. Il protagonista dello spettacolo è stato un uomo, nato in Italia 60 anni fa e cresciuto con le gesta dei campioni Azzurri agli Europei. Rendendo omaggio alle partite più memorabili, ha celebrato la vita di ognuno di noi, in una rappresentazione che unisce sport, cultura e costume, puntando sulla poderosità narrativa di suoni, luci e colori. Lo spettacolo verrà riproposto la serata del 10 giugno alle ore 22.30, l’11 e il 12 giugno in due repliche alle ore 21.45 e 23.15. Lo spettacolo è stato realizzato da Filmmaster Events, Local Operator di Roma Capitale, con la collaborazione e la cessione di parte del materiale audiovisivo di UEFA , FIGC, Roma Capitale, RAI Teche, Corriere dello Sport – Stadio e Panini.