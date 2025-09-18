Roma potrebbe presentarsi come città ospitante degli Europei del 2032 con ben due impianti a disposizione. L’ipotesi è emersa durante un incontro istituzionale svoltosi oggi nella Capitale, al quale hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, i rappresentanti di UEFA e FIGC, oltre a una delegazione dell’AS Roma.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la riunione si è conclusa con un bilancio positivo. Sul tavolo la possibilità di mettere a disposizione sia lo Stadio Olimpico, tradizionale teatro delle grandi sfide internazionali, sia il nuovo stadio della Roma, per il quale il club giallorosso ha già avviato l’iter burocratico. Fonti vicine all’incontro hanno confermato che l’esito è stato giudicato incoraggiante, rafforzando la prospettiva di una doppia candidatura della Capitale per il torneo che sarà organizzato congiuntamente da Italia e Turchia.