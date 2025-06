Intervenuto ai microfoni di AllRoma.it, Ettore Viola, figlio dello storico presidente della Roma, Dino Viola, ha parlato di questo nuovo assetto formato da Massara-Gasperini-Ranieri e non solo.

Queste le sue parole:

Cosa ne pensa della scelta fatta dalla Roma di riprendere Massara? “Mi piaceva già quando precedentemente era alla Roma, mi sembra una persona seria, preparata e onesta, tre complimenti piuttosto importanti. Mi è sempre piaciuto molto, è un ottimo acquisto, preparato e competente tra l’altro”

Questa nuova triade cosa potrà permettere alla Roma di fare? “Finalmente abbiamo un allenatore preparato, un direttore sportivo competente come Massara che conosce il mercato italiano e non solo. Abbiamo tutte le possibilità per far bene, ci manca saper scegliere i giocatori, quelli che servono magari rinunciando magari a qualche parametro zero e trovando calciatori giusti che rendono la Roma migliorabile perché capisco le ristrettezze economiche però cerchiamo di prendere 1-2-3 calciatori al posto giusto, titolari e non scelti all’ultimo momento. C’è ancora tanto tempo, e c’è tutto per fare bene”

Si parla tanto di questo Fair Play Finanziario vista la scadenza fissata per il 30 giugno, secondo lei quale potrebbe essere il calciatore da sacrificare? “Ci vuole la capacità di non aver fretta e di sapere scegliere. Le persone preparate ora ci sono tutte, Gasperini, Massara e Ranieri sono sinonimo di grande serietà e di grande preparazione. Ci vorrà anche un po’ di fortuna, ma ci sono tutti i presupposti per far meglio degli anni passati, quando c’era un ds straniero ma non c’era uno tipo Ranieri”.

Il rinnovo di Svilar è sempre più vicino, mentre Paredes è ad un passo dall’addio con la Roma, quanto sarebbe dispiaciuto per la cessione dell’argentino? “Paredes ha il richiamo della madre patria vincente sopra ogni cosa. E’ un suo desiderio stabilito, si potrà trovare un sostituto sapendolo scegliere con le dovute attenzioni e caratteristiche richieste da Gasperini“.

Con 4-5 acquisti Roma da Champions o si può ambire a qualcosa di più? “Mi sembra difficile comprare già dei giocatori per qualcosa in più della Champions, l’importante sarà scegliere titolari che sappiano aggiungere al livello ultimo di questa stagione, niente male quella della seconda parte. Ranieri è e sarà un valore aggiunto, il mercato è talmente grande e pieno di giocatori interessanti, mi auguro che sappiano scegliere le persone giuste al posto giusto”