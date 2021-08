Età media da record: la Serie A invecchia anche in panchina

La Stampa – Aspettiamo la soluzione del caso-Ronaldo, 36 anni, il rientro di Ibrahimovic, quasi 40, i gol di Quagliarella, 38. Viviamo gli ultimi giorni di un mercato di rari squilli, con protagonisti stagionati, tra i 32 anni di Arnautovic e i 35 di Dzeko, passando per Rui Patricio, Giroud e Pedro. No, la Serie A non è roba per giovani e il campo lo dice da tempo. Lo confermano le panchine, adesso. Fuori De Zerbi, Pirlo e Gattuso. Dentro, di nuovo, Sarri, Spalletti, Mourinho e Allegri. In panchina prende così forma la Serie A più anziana almeno del dopo Calciopoli: mai tanti over 60 (5: Andreazzoli, Castori, Gasperini, Sarri e Spalletti) e non più di 5 dai 45 anni in giù (Simone Inzaghi, Italiano, Dionisi, Zanetti e Thiago Motta) come accaduto solo nel 2008 e nel 2015. Anche l’età media è da record: siamo quasi a 53 contro i 50 della scorsa stagione e i 45 anni e mezzo del minimo toccato nel 2005.