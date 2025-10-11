Estonia-Italia 1-3: gli Azzurri vincono ma la Norvegia scappa, Cristante entra nel finale

L’Italia prosegue la sua corsa verso il Mondiale con una vittoria importante ma non decisiva. A Tallin, gli Azzurri di Gennaro Gattuso si sono imposti 3-1 sull’Estonia nella quinta giornata del gruppo I, ma la contemporanea goleada della Norvegia lascia ancora distante il primo posto del girone.

L’Italia ha sbloccato subito il match con Kean dopo appena 4 minuti, ma l’attaccante della Fiorentina è stato costretto a uscire poco dopo per infortunio. Al 38’ è arrivato il raddoppio di Retegui, che aveva fallito un rigore pochi minuti prima, mentre nella ripresa Esposito ha firmato il tris. Nel finale, un errore di Donnarumma ha permesso a Soppinen di siglare il gol della bandiera per i padroni di casa.

Tra i giocatori della Roma, Bryan Cristante è entrato al 77’, mentre Gianluca Mancini è rimasto in panchina per tutta la gara. Con questo successo, l’Italia sale a 12 punti in cinque partite, ma resta seconda a sei lunghezze dalla Norvegia, che ha travolto Israele 5-0. A pesare, in caso di arrivo a pari punti, sarà la differenza reti: +7 per gli Azzurri, contro il +26 dei norvegesi, che al momento condanna la squadra di Gattuso ai play-off per accedere al Mondiale 2026.