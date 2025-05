La Repubblica – Aiuta un bambino di 10 anni ad accendere un fumogeno in tribuna Tevere, incassa un daspo di tre anni e, come se non bastasse, la Roma pubblica la foto della fumata sui profili social per lanciare la campagna abbonamenti e appellarsi alla passione dei suoi tifosi. È la paradossale vicenda che ha per protagonista Massimo, un sindacalista di 50 anni. Il 2 dicembre, per Roma-Atalanta (0-2), Massimo è sugli spalti della Tevere. Prima del fischio d’inizio aiuta un bimbo ad accendere un fumogeno, per evitare che si faccia male.

Il responsabile dello Slo, l’organismo societario che media tra le autorità e i tifosi, come racconta il tifoso, “si è avvicinato e ha detto: “Allo stadio non entri più”. Il 22 gennaio il cinquantenne è stato convocato al commissariato Tuscolano e gli è stato notificato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per tre anni. Quel fumogeno non era del tifoso. Aveva solo aiutato il bimbo che gli sedeva accanto ad attivarlo “per poi gettarlo a terra”, annotano gli agenti di Prati. E di fumogeni, quella sera, ne erano stati accesi altri.

Resta il colpo d’occhio. Colorato. Tanto che quattro giorni fa la Roma ha usato la foto dello spettacolo per lanciare sui social la campagna abbonamenti 2025/26. L’istantanea è stata rimossa, a Massimo resta la diffida.