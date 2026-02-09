Nel pre partita Esposito ha parlato così ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI ESPOSITO

Venite da tre belle partite, tre belle vittorie, ci porti dentro lo spogliatoio, che aria si respira?

“Sicuramente siamo un po’ più sereni rispetto a prima, però sappiamo che oggi è una partita molto importante per noi, perché dobbiamo portare a casa i punti. Sappiamo che prima raggiungiamo il nostro obiettivo, prima ci possiamo divertire”.

Ma con questa classifica si gioca con un po’ più di libertà mentale, perché tu giustamente hai detto prima raggiungiamo l’obiettivo, però la classifica è molto bella.

“Sì, però riporto le parole che ha detto il mister: la salvezza non è una sensazione, ma è un obiettivo. Finché non raggiungiamo quell’obiettivo sicuramente non saremo sereni al 100%. Queste tre vittorie che abbiamo fatto ci portano morale, anche perché le abbiamo ottenute con uno scontro diretto e contro due squadre attrezzate come Fiorentina e Juventus”.