eSports FIFA 21, nuovo evento “What If” e nuova carta per la Roma. Si tratta di Smalling 88

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Il weekend su FIFA 21 è sempre vissuto dagli utenti con grande passione e non solo perchè si gioca la Weekend League. Ogni settimana, qualche volta ogni due, ci sono degli eventi che fanno uscire carte nuove e in questi giorni la promo sul titolo della EA Sports si chiama “What If“, tradotto nel gioco italiano “E se?“. Sono versione che si aggiornano (con un +2), ma come? Per quanto riguarda i difensori se otterranno un clean sheet nelle prossime 5 partite, per i centrocampisti e gli attaccanti se la loro squadra farà 6 gol sempre nei prossimi 5 incontri.

IL TEAM

Anche la Roma è stata premiata con Chris Smalling. Il resto del team vede carte forti come Kante e Papu Gomez. Per la gioia dell’utenza c’è anche Ciccio Caputo che si può ottenere tramite obiettivi. Altri giocatore interessanti presenti sono Sancho, Pereyra dell’Udinese, Mbabu e Odegaard che si è trasferito all’Arsenal durante il mercato invernale.

SMALLING

La versione di Smalling ha un overall pari ad 88, uno dei più alti in questa promo di FIFA 21. E’ una carta competitiva ed è il difensore più forte presente in Serie A. E’ anche facilmente ibridabile grazie alla nazionalità inglese per metterci di fianco un Joe Gomez “In Form” o direttamente un’Icon come Rio Ferdinand e Sol Campbell. Tre le voci da tenere sotto osservazione: velocità 81, difesa 89 e fisico 91. Con quella corsa può stare tranquillamente dietro agli attaccanti più veloci del gioco. Roccioso con 96 di forza e preciso nei contrasi con 90 per quelli in piedi. 88 in intercettazione, 90 per la precisione del colpo di testa e 87 nelle letture difensive. Tutti i valori sono al punto giusto. Bene anche nei passaggi perchè ha 82 in corto e 80 in lungo.

Costa tantissimo, quasi 800mila crediti ed è probabile che resterà sempre su quel prezzo, almeno per le prossime 5 partite per quanto citato all’inizio. Lo stile intesa consigliato è soltanto uno: “ombra“. Assolutamente ad provare perchè si avvicina molto al “Team of the Season” dello scorso FIFA. Una carta molto forte e questa lo sarà altrettanto.