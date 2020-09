eSports FIFA 21, nessun giocatore della Roma nella top 100 delle valutazioni

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Manca meno di un mese all’uscita ufficiale di FIFA 21 e la EA Sports sta scaldando i motori. Poche ora fa sono state svelate le prime valutazioni dei migliori 100 giocatori presenti nel gioco. La prima notizia è che non c’è nessuno della Roma con il primo che potrebbe essere Edin Dzeko, con 84, come successo nel titolo precedente. Le prestazioni altalenanti della squadra, e dello stesso giocatore, non hanno permesso un overall di 85, minimo per entrare nell’elite del gioco. Comunque la Serie A compare con giocatori, principalmente, di Juventus (Ronaldo, Dybala, Szczesny, Chiellini, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro), Lazio (Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic) ed Inter (Handanovic, Lukaku, Skriniar, Godin ed Eriksen).

GLI ALTRI

La classifica è capitanata da Leo Messi (93) che, anche se non ha avuto una stagione brillantissima col Barcellona, è considerato ancora una volta il più forte di tutti. L’argentino precede Ronaldo (92) prima di un quartetto (91) formato da Lewandowski, Neymar, De Bruyne e Oblak. Già dai primi posti possiamo vedere un livellamento rispetto a FIFA 20. La colonia del Liverpool arriva e si espande con gli overall 90 con Alisson, Van Dijk, Manè e Salah accompagnati da ter Stegen e Mbappè. Da segnalare la crescita di Benzema che arriva ad 89 grazie ad un’annata di alto livello.

LINK ALLE VALUTAZIONI