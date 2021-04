eSports FIFA 21, Dzeko conquista una carta “ShowDown” da 89 di overall. È sfida a Neres – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Edin Dzeko, tra luci ed ombre, è tornato ad essere un giocatore importante per la Roma, soprattutto in Europa League dove la sua esperienza diventa fondamentale. La prima uscita contro l’Ajax ci ha regalato un giocatore che sembra ritrovato, molto dentro alla partita e con i sentimenti giusti. L’aria di coppa si fa sentire e gli fa bene. Tanto che la EA prende in considerazione il match di ritorno di giovedì e regala al bosniaco una carta “ShowDown” da sbloccare tramite una SBC (due sfide da completare). La sfida è con Neres, anch’esso si può prendere con una SBC, per l’upgrade. Queste speciali versioni, infatti, si aggiornano se la squadra vince o pareggia. Non conta il passaggio del turno. Qualora la Roma vincesse Dzeko prenderebbe un +2, in caso di pareggio +1, niente con una sconfitta. Stessa cosa per l’esterno brasiliano dell’Ajax.

LA CARTA

Con 89 di valore è sicuramente una versione valida per Dzeko, anche perchè lo aiuta il 5 di piede debole. 3 stelle di abilità lo rendono poco mobile, ma per un attaccante così conta poco. La sua altezza lo pianta ben per terra e questo potrebbe essere un fattore decisivo per vincere dei contrasti. La velocità, come nella realtà, non è eccelsa ma ha ricevuto un bel boost andando a raggiungere quota 85 con 88 in accelerazione. Il tiro (92) è la parte forte di Dzeko. Posizionamento, finalizzazione e potenza sono da top player. Un po’ di meno per tiro da lontano, al volo e rigori (che non tira). Passaggio discreto, ma quello che conta è l’89 in corto e 83 in lungo per farlo dialogare con una punta veloce. Anche il dribbling è al top. E’ molto alto, ma dotato di ottima agilità con 88. Poco equilibrio (80), mentre ha ottimi riflessi e controllo palla. Con la freddezza a 94 avremo un attaccante che davanti alla porta sbaglierà poco. Il fisico ci presenta un 95 di forza (forse lo rende troppo pesante) e soltanto 82 di resistenza.

E’ una SBC consigliata anche perchè costa poco. Attualmente il prezzo è al di sotto dei 130mila crediti e sarà a disposizione fino al 15 aprile alle ore 19, poco prima del fischio di inizio del match. Lo stile intesa consigliato è “motore” per aumentare velocità, agilità ed equilibrio. Lo si può usare prettamente come prima punta di fianco ad un altro attaccante veloce.