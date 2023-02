Esordio da titolare per Wijnaldum

Il Tempo (M. Cirulli) – Abraham in panchina, Wijnaldum dal primo minuto. Mourinho, in vista della gara di oggi pomeriggio – calcio d’inizio alle ore 18.30 – opterà per qualche cambio rispetto all’undici visto con il Salisburgo. La prima novità, obbligata, ci sarà in difesa: al posto dello squalificato Smalling, insieme a Ibanez e Mancini giocherà Kumbulla.

A destra pronto a tornare dal primo minuto Karsdorp, mentre a sinistra confermato Spinazzola dopo l’ottima performance di giovedì scorso. A centrocampo riposerà Matic, lasciando spazio all’inedita coppia Cristante-Wijnaldum.

El Shaarawy verrà quindi spostato sulla trequarti al fianco di Pellegrini: panchina per Dybala e Solbakken, pronti a subentrare a gara in corso in caso di necessità. Contro la Cremonese il centravanti sarà Belotti, che potrà confermare il suo ottimo periodo di forma.

Nei grigiorossi Castagnetti unico assente – a causa di una tonsillite – mentre risultano recuperati sia Dessers sia Chiriches: entrambi dovrebbero infatti scendere in campo dal primo minuto.