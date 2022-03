Esaurite anche le ultime scorte di biglietti

Corriere dello Sport – Olimpico “sold out” domani per il derby (considerando ovviamente la capienza massima consentita al 75% per le limitazioni dovute al Covid-19), come recita la scritta sul sito ufficiale della Roma nella sezione “acquista biglietti”. Ne erano rimaste poche centinaia ancora a disposizione dei tifosi giallorossi in Tribuna Monte Mario, sono state polverizzate pure quelle.

La Lazio invece i suoi 14.208 (relativi a Curva Nord, Distinti Nord Est e Distinti Nord Over) li aveva già venduti da tempo, per un’atmosfera da brividi garantita dal tutto esaurito e dalle consuete scenografie che stanno preparando le due tifoserie.