Esame di maturità per Fonseca & co. “Torna Mirante”

La Repubblica (F. Ferrazza) – Antonio Mirante, dopo essersi riposato in Europa League, torna tra i pali romanisti, a conferma che le gerarchie a Trigoria sono cambiate e ora è lui il titolare. Pau Lopez, invece, tornerà in campo di nuovo in coppa, giovedì prossimo contro il CSKA Sofia. Ora però c’è da pensare al Milan capolista. Recuperato Mancini – falso positivo al tampone – Fonseca non potrà contare ancora su Smalling, alle prese con una distorsione al ginocchio. La sfida di San Siro sarà caratterizzata soprattutto dal duello tra Ibrahimovic e Dzeko. Il bosniaco guiderà il tridente giallorosso con Pedro e Mkhitaryan.