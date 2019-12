Enrico Vanzina: “Friedkin si lasci trascinare da noi”

Enrico Vanzina, scrittore, sceneggiatore e grande tifoso della Roma, è stato intervistato dal quotidiano Corriere dello Sport. Queste le sue parole:

Che immagine le suggerisce l’arrivo di Dan Friedkin alla Roma?

Mi suggerisce un titolo: Il presidente esorcista.

Originale. E perché?

William Friedkin, grandissimo regista, autore di “Il braccio violento della legge” e soprattutto di “L’esorcista”. Strano che sia venuto in mente a pochi. Mi auguro che Friedkin arrivi a esorcizzare tutto il malessere incrostatosi nel tifo romanista durante la presidenza di James Pallotta.

Giudizio un po’ severo, non trova?

Io sono innamorato della Roma e non posso andare contro il sentire comune. Quando è arrivata la nuova proprietà tutto sembrava fantastico, le difficoltà economiche alle spalle, i propositi eccellenti. A lungo andare si è capito che al signor Pallotta interessavano assai più le operazioni finanziarie che la sostanza di ciò che scalda i tifosi. I suoi collaboratori, Walter Sabatini in primo luogo, montavano e lui smontava. Con un presidente capace di emozionarsi oggi la Roma sarebbe probabilmente la squadra più forte d’Europa. Dal suo punto di vista, ha fatto un ottimo lavoro viste le cifre della cessione. Ma dei risultati sportivi gli interessava poco o non ha saputo far capire quanto gli interessavano.

Non salva nulla?

Come no? Abbiamo avuto una Roma formidabile, abbiamo visto giocatori fantastici. La notte del Barcellona. Ma è mancata la continuità, più ancora dei trofei. E’ mancato il sentimento.

Dice che Friedkin avrà un atteggiamento diverso?

Non lo so, ma già il fatto che spenda una cifra colossale per prendere la Roma significa due cose: ha le spalle grosse ed è uno che fa sul serio.

Gli dia un consiglio.

Venga all’Olimpico. Si lasci trascinare. Noi tifosi gli daremo un benvenuto convinto. Da duemila anni, questa è una città che accoglie e assorbe e chi arriva ne diventa parte. Se avrà l’umiltà di capire questo sarà un grande presidente.

Secondo lei con la nuova proprietà Totti e De Rossi ritroveranno un ruolo?

Ho letto di questa possibilità, specialmente per quanto riguarda De Rossi. Non lo so, non credo. Bisognerebbe prima fare chiarezza su quanto accaduto. Una storia che non è mai stata raccontata davvero, neppure da loro due. Se tornassero per la società sarebbe solo tanto valore aggiunto.