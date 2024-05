Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera tra Empoli e Roma; dove i toscani dovranno cercare di raggiungere i tre punti per ottenere l’aritmetica salvezza. Le sue parole:

Sull’aiuto del pubblico:

“Chi fa il nostro lavoro lo fa anche per questo. Quando condividiamo con la gente il nostro lavoro raggiugiamo un valore assoluto, volevamo trasmettere alla gente la volontà di credere a questo percorso e la gente ci ha dimostrato che l’ha capito e che si ritiene importante. Domani voglio vedere questa simbiosi, per me è importante perché è il massimo per un allenatore”

Ha dubbi di formazione?

“Grazie a loro non ho mai dubbi, chiunque scelga fa sempre del suo meglio per raggiungere l’obiettivo. Domani ci alleneremo, vedremo chi sarà pronto dall’inizio e chi sarà fondamentale in corsa“.

Affronterete un avversario forte.

“Sappiamo di incontrare una squadra molto forte, che ha qualità e che con De Rossi ha fatto un lavoro straordinario. Dobbiamo essere consci che la volontà possa colmare qualsiasi gap, sappiamo che è dura, ma che è questo che dà valore a tutto“