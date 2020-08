Empasse Pau Lopez

Il Tempo (F.Biafora) – La stagione di Pau Lopez era iniziata bene, ma è finita in maniera che non era minimamente immaginabile. Quello con la Roma è un matrimonio che rischia di concludersi dopo appena un anno dal “si“. La scorsa estate Petrachi ci ha investito 25,546 milioni, oltre alla rinuncia alla metà del cartellino di Sanabria. Il portiere era stato offerto a parametro zero a Monchi prima che optasse per Olsen come sostituto di Alisson. Per non segnare una minusvalenza la Roma lo dovrà cedere per almeno 20,4 milioni di euro, una cifra che difficilmente qualcuno spenderà. La società si guarda intorno e intanto sono stati messi in lista Meret, Musso e Sirigu, ma per ora Pau Lopez non ha intenzione di lasciare la Capitale. Si vuole rilanciare e ripagare la fiducia che gli è stata data nel 2019. Dal suo entourage filtra la sensazione che difficilmente si arriverà all’addio. Per quanto riguarda le cessioni definite quelle di Pezzella e Cetin, mentre è da capire il futuro di Schick. Il Lipsia, che non ha perso le speranze, nelle prossime ore sarà in Italia per trattare direttamente con Fienga e De Sanctis che però non possono arretrare di un centimento dalla richiesta di 25 milioni di euro. L’auspicio è che il Bayer concretizzi l’interesse mostrato nei precedenti giorni per scatenare un’asta tra tedesche.