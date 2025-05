Nel pomeriggio la Roma è partita alla volta di Bergamo, dove domani sera affronterà l’Atalanta in una sfida cruciale per il finale di stagione. Mancano solo tre giornate alla conclusione del campionato, ma resta ancora in sospeso la questione del nuovo allenatore giallorosso.

Durante la conferenza stampa, Ranieri non ha fatto nomi, ma negli ultimi tempi si sono rincorse diverse voci, con i profili di Farioli, Gasperini e, più recentemente, anche quello di Unai Emery accostati alla panchina della Roma. Tuttavia, l’attuale tecnico dell’Aston Villa ha smentito ogni tipo di contatto con il club capitolino. Intercettato da Teleradiostereo, Emery è stato categorico: “Ahora es imposible”.

Sfuma così la pista che portava all’allenatore spagnolo, intenzionato a proseguire la sua esperienza in Premier League, dove ha condotto l’Aston Villa fino ai quarti di finale di Champions League in questa stagione.