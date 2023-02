Emergenza trequarti col Verona. Pellegrini rischia di non esserci

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Archiviata la delusione europea, la Roma è concentrata sulla delicata sfida di domenica contro l’Hellas Verona. A dispetto della classifica, la squadra di Zaccheroni e Bocchetti arriva da quattro risultati utili consecutivi e dall’importante vittoria nello scontro salvezza contro la Salernitana. Testa quindi esclusivamente sulla gara di campionato e non sulla rivincita di giovedì prossimo contro il Salisburgo. Piove sul bagnato per la Roma, perché oltre all’assenza di Dybala il tecnico rischia di dover fare a meno anche di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è uscito al 74′ del match contro il Salisburgo per un affaticamento e potrebbe dover saltare la gara contro il Verona per evitare ulteriori pesanti stop. Anche per questo oggi si allenerà in prima squadra il giovane Majchrzak. Un’assenza che si farà sentire ancor di più visto il forfait di Dybala.

La soluzione più plausibile per sostituire Dybala è alzare El Shaarawy sulla trequarti. Del resto lo aveva detto anche il tecnico portoghese qualche giorno fa: il rientro di Karsdorp dà maggiori soluzioni sulla fascia e permette al “Faraone” di non essere più utilizzato da quinto ma nel ruolo di sua competenza. Se Pellegrini non dovesse farcela, a quel punto Mou potrebbe pensare all’inserimento di Bove in mezzo al campo o Volpato. Attenzione anche a Solbakken che scalpita e cerca spazio in campo dopo i soli quattro minuti giocati da quando è arrivato.