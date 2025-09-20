Il Messaggero (A.Abbate) – La vigilia del Derby della Capitale si tinge di apprensione in casa Lazio. Con il big match contro la Roma in programma domani, 21 settembre, allo Stadio Olimpico alle 12:30, la squadra di Maurizio Sarri deve fare i conti con un’infermeria sempre più affollata. Al centro dell’attenzione c’è Nicolò Rovella, il regista biancoceleste rischia di saltare la stracittadina per un fastidio muscolare persistente, e la sua assenza potrebbe pesare come un macigno sul reparto nevralgico della squadra.

Le ultime notizie dall’infermeria non sono del tutto rassicuranti. Ieri, durante la rifinitura, Rovella ha lavorato a parte, e la decisione finale spetterà a Sarri dopo l’allenamento di questa mattina. Se il via libera arriverà, il regista potrebbe partire dalla panchina per un impiego a rischio calcolato; altrimenti, il derby potrebbe scorrere senza di lui, con Guendouzi e Cataldi a dover coprire il vuoto.