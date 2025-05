Emanuele Mastrangelo, portiere classe 2006 del Guidonia, è uno dei nomi più caldi del momento nel panorama calcistico giovanile italiano. Dopo aver vinto la Serie D da protagonista assoluto, stabilendo il record di minuti giocati nella categoria, il giovane talento ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui Roma, Lazio, Bologna e Torino.

Le sue prestazioni, costanti e di alto livello per tutta la stagione, hanno fatto drizzare le antenne agli osservatori delle big. I giallorossi, in particolare, lo seguono da tempo, consapevoli dell’addio ormai certo di Marin e dell’esigenza di rinforzare il reparto portieri con un profilo giovane e promettente.

Nel corso della stagione, Mastrangelo ha disputato tutte le partite da titolare, senza mai essere sostituito: 33 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, per un totale di 3.150 minuti, incassando solo 25 gol. Dati che testimoniano affidabilità, resistenza fisica e maturità tattica nonostante la giovane età.

Il futuro di Mastrangelo è ancora da scrivere, ma tutto lascia presagire che il salto tra i professionisti sia ormai imminente. Il prossimo mercato estivo potrebbe rappresentare la svolta della sua carriera.

Da tuttomercatoweb.com